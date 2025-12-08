Real Madrid : les deux favoris pour remplacer Xabi Alonso sont connus

L’embellie n’aura pas duré bien longtemps pour Xabi Alonso. Alors que le large succès à Bilbao (3-0), semblait avoir enfin réconcilié le coach merengue et son vestiaire, la défaite contre le Celta de Vigo (0-2) a tout ruiné. L’ancien milieu de terrain ne semble plus en mesure de rallier le vestiaire à sa cause.

Sans surprise, El Mundo affirme que le prochain match de Ligue des Champions contre Manchester City sera la dernière chance pour Alonso de se maintenir sur le banc de touche. En cas de faux pas, il sera viré. Une réunion se serait d’ailleurs tenue tard dans la nuit de dimanche à lundi pour décider du sort d’Alonso selon le journal. Le média espagnol assure même que deux entraîneurs sont favoris pour succéder au Basque : Zinedine Zidane et Jürgen Klopp. Deux noms qui reviennent sans cesse du côté du Bernabéu…