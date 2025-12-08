Real Madrid : le vestiaire est en train d’exploser !

Le Real Madrid semblait de retour en forme ces dernières semaines. Victorieux à Bilbao, les Merengues sont pourtant retombés dans une mauvaise période lors de la réception du Celta de Vigo, dimanche soir dans leur Santiago Bernabeu (0-2). Au-delà d’avoir affiché un niveau inquiétant, le Real Madrid a surtout été dépassé et a complètement craqué au fil de la rencontre. Alvaro Carreras a été expulsé après avoir sévèrement critiqué l’arbitrage, tout comme Endrick, expulsé pour «s’être levé du banc, avoir quitté la zone technique et crié sur le quatrième arbitre», selon le rapport de l’arbitre.

La suite après cette publicité

Dani Carvajal a également craqué dans les couloirs de l’enceinte madrilène :« M. Daniel Carvajal, sans tenue de sport et vêtu de vêtements de ville, s’adressait à moi en ces termes : "vous avez un niveau pareil et ensuite vous pleurez en conférence de presse"», indiquait le rapport de l’arbitre. Et cela a provoqué d’énormes tensions dans le vestiaire madrilène après la rencontre. D’après les révélations d’El Chiringuito, certains joueurs étaient en désaccord sur l’arbitrage, certains critiquaient l’arbitrage, quand d’autres assuraient qu’il s’agissait d’une mauvaise excuse.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso répond aux rumeurs de départ

Le tout, laissant Xabi Alonso impuissant. «Xabi n’est pas entré dans les vestiaires, il n’a eu aucun contact avec les joueurs», était-il précisé. Des informations confirmées par la Cadena Ser, qui expliquent que les relations ne sont pas optimales entre le manager espagnol et son vestiaire, qui, pourtant, semblait aller mieux ces dernières semaines. L’ex-milieu de terrain rencontrerait des problèmes avec certains joueurs en raison des nombreux changements de poste.

Suffisant pour remettre en cause son avenir ? Xabi Alonso a démenti après la rencontre. «Je ne pense pas à ça. Je pense au prochain match contre Manchester City. Nous devons tous rester unis, tous ensemble. Je me sens tout à fait capable de renverser la situation, La Liga est encore très longue. Nous pouvons le faire», a-t-il lâché en conférence de presse. Rien n’est encore assuré, mais Florentino Pérez, qui était le dernier à quitter le Santiago Bernabeu dimanche soir, pourrait bien prendre une décision après le choc face aux Cityzens, en C1.