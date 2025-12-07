Liga : le Real Madrid sombre totalement face au Celta de Vigo et laisse filer le Barça

Sous pression après la large victoire du FC Barcelone face au Real Betis (5-3), le Real Madrid se devait de l’emporter, ce dimanche soir, face au Celta de Vigo pour éviter de voir le rival barcelonais s’échapper en tête de la Liga. Pour cette rencontre, Xabi Alonso, privé de Trent Alexander-Arnold ou encore Dean Huijsen, misait sur un 4-3-3 avec ses hommes forts : Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, tous présents sur le front de l’attaque. Contre les Célticos, les Merengues vivaient pourtant un début de match plus que chaotique. Bousculé dans l’intensité et surpris par la justesse technique des Galiciens, le club madrilène peinait à se montrer menaçant. Si Militao, sur un corner de Güler, mettait à contribution Radu (16e), ce sont bien les visiteurs qui s’illustraient le plus, à l’image d’un Bryan Zaragoza très actif et d’un Pablo Duran souvent trouvé.

La suite après cette publicité

Peu inspiré, le Real Madrid voyait, par ailleurs, son infirmerie se garnir lorsque Militao demandait le changement après un superbe retour défensif (21e). Rüdiger faisait alors son apparition mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Malgré deux nouvelles tentatives imprécises de Güler, les coéquipiers de Mbappé - virevoltant mais souvent bien pris - souffraient. Juste avant la pause, Duran était même tout proche d’ouvrir le score mais Courtois repoussait parfaitement (41e). Peu en vue au cours du premier acte, Vinicius Jr attendait lui la 45e minute de jeu pour se montrer une première fois. Lancé en profondeur par Tchouaméni, le Brésilien butait toutefois sur le portier du Celta, vigilant sur sa ligne (45+2e). Accroché à la pause, le Real se devait de montrer un tout autre visage au retour des vestiaires et ne tardait pas à le faire.

Soirée cauchemardesque pour le Real

Fort d’un bon pressing, Valverde récupérait le cuir dans les derniers mètres adverses avant d’armer une puissante reprise de volée mais Radu veillait au grain (46e). Une occasion finalement esseulée… Toujours aussi peu inspiré offensivement et bousculé défensivement, le Real craquait finalement sur une inspiration géniale de Swedberg, auteur d’une talonnade qui trompait Courtois (0-1, 54e). Dans la foulée de ce but, Xabi Alonso lançait Rodrygo à la place d’Asencio. Un changement très offensif qui ne changeait absolument rien. Déjà compliquée, la soirée du Real tournait au cauchemar lorsque Fran Garcia écopait d’un second carton jaune stupide et laissait ses coéquipiers à dix (65e). Tchouaméni manquait lui totalement le cadre et déclenchait les sifflets appuyés d’un Santiago Bernabéu ô combien frustré. Dans le dernier quart d’heure, les locaux multipliaient les vagues sur le but de Vigo.

La suite après cette publicité

Sur une ouverture de Tchouaméni, Mbappé pensait égaliser mais son ballon piqué terminait sa course juste derrière le but des visiteurs (75e). Deux minutes plus tard, le capitaine des Bleus voyait son coup franc repoussé par Radu alors que Vinicius Jr était prié de se relever après un léger contact (81e). Finalement, malgré deux nouvelles têtes dangereuses de Gonzalo Garcia et Tchouaméni, la Casa Blanca concédait une nouvelle défaite embarrassante après une fin de match très tendue où Carreras recevait lui aussi un carton rouge et où Swedberg s’offrait un doublé au terme d’une superbe action (0-2, 90+3e). Avec ce résultat (0-2), le Real Madrid reste au deuxième rang mais compte désormais quatre longueurs de retard sur le FC Barcelone avant de défier Manchester City, mercredi soir. De son côté, le Celta de Vigo, qui affrontera Bologne en Ligue Europa jeudi prochain, pointe à la 10e place. Les prochaines heures s’annoncent bouillantes pour Xabi Alonso…