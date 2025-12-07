Menu Rechercher
33'
Liga 2025/2026 15e journée
Real Madrid
0 - 0
33'
Celta Vigo
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 2 Real Madrid 37 11 Celta Vigo 17
Possession 58% Real Madrid Celta Vigo
Tirs 5 3 2 2 0 2
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Celta Vigo 0
Compositions Real Madrid 4-1-2-1-2 Celta Vigo 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 CEL
591 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 1/2 50%
Interceptions
#1 Logo Celta de Vigo Sergio Carreira 2 #2 Logo Celta de Vigo Carl Starfelt 2 #3 Logo Real Madrid CF Fran García 2

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
N
N
V
D
D
V
D
Rencontres précédentes
80% 28 Victoires 9% 3 Nuls 11% 4 Victoires

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure musculaire Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Ischio-jambiers
Hugo Sotelo Hugo Sotelo Blessure au mollet Franco Cervi Franco Cervi Blessure au mollet Yoel Lago Yoel Lago Coup Joseph Aidoo Joseph Aidoo Rupture du tendon d'Achille Joseph Aidoo Joseph Aidoo Ischio-jambiers

Top commentaires

Sandro 20:07 Mais c est quoi encore cette compo en défense ? Tu as Rudiger dispo et c est Carreras défenseur central. Bellingham et Guler c est incompatible. Xabi cherche à se faire virer ou quoi 3 Répondre
Match Real Madrid - Celta Vigo en direct commenté

15e journée de Liga - dimanche 7 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Celta Vigo (Liga, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Liga entre Real Madrid et Celta Vigo. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Celta Vigo.

On en parle

Arbitres

Alejandro Quintero González arbitre principal
0.8
4.3
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Álvaro Granel Peiró arbitre assistant
José Francisco García Lozano arbitre assistant
José David Martínez Montalbán quatrième arbitre
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61084
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 07 décembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 15
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RMA-CEL
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Celta de Vigo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Celta Vigo en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Real Madrid Celta Vigo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Celta Vigo ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-1-2-1-2 : T. Courtois, Fran García, Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, A. Tchouameni, A. Güler, F. Valverde, J. Bellingham, Vinícius Júnior, K. Mbappé.

Celta de Vigo : de son côté, l'équipe dirigée par Claudio Giráldez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, I. Moriba, Miguel Román, Sergio Carreira, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Borja Iglesias.

Qui arbitre le match Real Madrid Celta Vigo ?

Alejandro Quintero González est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Celta Vigo ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Celta Vigo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

