Match Real Madrid - Celta Vigo en direct commenté
15e journée de Liga - dimanche 7 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Celta Vigo (Liga, 15e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Liga entre Real Madrid et Celta Vigo. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Celta Vigo.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Celta Vigo en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Real Madrid Celta Vigo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Celta Vigo ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-1-2-1-2 : T. Courtois, Fran García, Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, A. Tchouameni, A. Güler, F. Valverde, J. Bellingham, Vinícius Júnior, K. Mbappé.
Celta de Vigo : de son côté, l'équipe dirigée par Claudio Giráldez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Javi Rodríguez, Óscar Mingueza, I. Moriba, Miguel Román, Sergio Carreira, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Borja Iglesias.
- Qui arbitre le match Real Madrid Celta Vigo ?
Alejandro Quintero González est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Celta Vigo ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Celta Vigo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.