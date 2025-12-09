PSG : l’hommage vibrant de Luis Enrique à Warren Zaïre-Emery

Joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique cette saison (1 610 minutes), Warren Zaïre-Emery a remis l’église au milieu du village. Après une saison dernière assez relative sur le plan personnel, l’international tricolore revient très fort, à la plus grande joie des supporters parisiens. En conférence de presse ce mardi, son entraîneur a loué ses qualités et son état d’esprit.

« C’est un des joueurs les plus matures que j’ai vu. Il a du caractère et je pense qu’il peut encore s’améliorer. Je suis très content pour lui de ce qui lui arrive. Il aide l’équipe comme latéral et comme milieu. Il est très complet et je suis très content de l’avoir dans l’équipe », a déclaré l’Asturien, à la veille d’un déplacement périlleux à Bilbao.

