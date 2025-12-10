PSG : Luis Enrique est fan de l’Athletic

L’Athletic Bilbao représente une bizarrerie dans le football moderne, avec des joueurs qui doivent être originaires ou formés au pays basque. Et cela plaît beaucoup à Luis Enrique, le coach espagnol du PSG qui va rencontrer mercredi soir la formation basque pour la 6e journée de Ligue des Champions. En conférence de presse, Luis Enrique a encensé l’Athletic.

La suite après cette publicité

« Ce que représente l’Athletic Bilbao dans le foot est magnifique. J’aime cette personnalité. Ils sont en train de jouer la Ligue des champions, ça représente beaucoup. J’aime les couleurs rouge et blanc comme Gijon. C’est joli de venir à San Mamés. J’ai joué dans le vieux San Mamés, j’ai l’expérience comme entraîneur », a déclaré le technicien espagnol.