OL : un club se positionne sur Tanner Tessmann

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais veut recruter un attaquant et un défenseur pour compenser les départs pour la CAN 2025. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium devront vendre pour enregistrer une arrivée. Parmi les joueurs qui séduisent d’autres écuries, on retrouve Tanner Tessmann.

L’Américain de 24 ans est dans le viseur de la Fiorentina selon la Gazzetta dello Sport. Un club qui l’a déjà approché par le passé mais les contacts avaient été rompus avec son entourage. La Viola, qui veut renforcer son entrejeu, est toujours sur le coup.

