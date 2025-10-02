LdC : les ultras du PSG victimes de gestes racistes en tribunes

Sur le terrain, les Parisiens ont vécu une très belle soirée hier à Barcelone. Les joueurs de Luis Enrique se sont imposés 2 buts à 1 face aux Blaugranas, malgré un effectif diminué et remanié. Cependant, tout n’a pas été rose. Notamment en tribunes.

RMC Sport assure que plusieurs sources confirment que les ultras du PSG ont été victimes de gestes racistes durant la rencontre. Des jets de projectiles se sont également produits, avant que le speaker du stade de Montjuic ne fasse des rappels à l’ordre aux fans parisiens.