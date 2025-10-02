Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Ligue des Champions : l’équipe type de la 2ème journée

Après une deuxième journée de phase de ligue riche en buts et en surprises, voici notre équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Sans surprise, les clubs français sont à l’honneur.

Par Jordan Pardon
3 min.
LDC @Maxppp

62 buts en 18 matchs. Autant dire que cette deuxième journée de Ligue des Champions était celle des attaquants. D’un point de vue collectif, on nous excusera notre chauvinisme, mais les clubs français ont fait honneur à la Ligue 1 : le PSG a retourné le Barça hors de ses bases avec une équipe bis (1-2), l’OM a corrigé l’Ajax dans les grandes largeurs (4-0) dans un Vélodrome bouillonnant, quand l’AS Monaco est allée gratter un point capital face à Manchester City à domicile (2-2). Parmi les autres exploits de cette semaine, comment ne pas citer celui de Galatasaray, tombeur de Liverpool au caractère (1-0).

La suite après cette publicité

Portés par leur solidarité et leur caractère, les Turcs ont également pu s’appuyer sur des individualités au rendez-vous, à l’image de leur gardien Ugurcan Cakir, auteur de quatre arrêts. Le portier de 29 ans est le titulaire de notre équipe type cette semaine. Dans les couloirs, les présences d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes ne souffrent d’aucune contestation possible. Tous les deux passeurs décisifs, les latéraux parisiens ont rappelé, s’il en était besoin, qu’ils étaient les meilleurs au monde à leur poste aujourd’hui. Dans l’axe, William Saliba mérite sa place après une nouvelle performance consistante face à l’Olympiakos (2-0), à peine 48 heures après sa prolongation.

La suite après cette publicité

6 joueurs de Ligue 1

Eric Dier, buteur sur penalty face à Manchester City (2-2) et auteur d’une prestation très solide, est notre deuxième défenseur central. L’Anglais a offert aux attaquants citizens un véritable défi physique, et il a remporté l’intégralité de ses duels (3/3). Au milieu de terrain, comment ne pas mettre en avant la prestation de son coéquipier et buteur Jordan Teze. Reconduit au milieu de terrain suite aux nombreux forfaits, le Néerlandais a sonné la révolte en égalisant d’une frappe monstrueuse sous la barre. Mais son importance ne s’est pas limitée à son but : il a été fondamental par ses orientations (92% de passes réussies), ses compensations, et par sa faculté à dicter le tempo.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 6 2 +6 2 0 0 8 2
2 Logo Real Madrid Real Madrid 6 2 +6 2 0 0 7 1
3 Logo PSG PSG 6 2 +5 2 0 0 6 1
4 Logo Inter Milan Inter Milan 6 2 +5 2 0 0 5 0
5 Logo Arsenal Arsenal 6 2 +4 2 0 0 4 0
6 Logo Qarabağ Qarabağ 6 2 +3 2 0 0 5 2
7 Logo Dortmund Dortmund 4 2 +3 1 1 0 8 5
8 Logo Man City Man City 4 2 +2 1 1 0 4 2
9 Logo Tottenham Tottenham 4 2 +1 1 1 0 3 2
10 Logo Atlético Atlético 3 2 +3 1 0 1 7 4
11 Logo Newcastle Newcastle 3 2 +3 1 0 1 5 2
12 Logo Marseille Marseille 3 2 +3 1 0 1 5 2
13 Logo Club Bruges Club Bruges 3 2 +2 1 0 1 5 3
14 Logo Sporting Sporting 3 2 +2 1 0 1 5 3
15 Logo Francfort Francfort 3 2 0 1 0 1 6 6
16 Logo Barcelone Barcelone 3 2 0 1 0 1 3 3
17 Logo Liverpool Liverpool 3 2 0 1 0 1 3 3
18 Logo Chelsea Chelsea 3 2 -1 1 0 1 2 3
19 Logo Naples Naples 3 2 -1 1 0 1 2 3
20 Logo R. Union SG R. Union SG 3 2 -2 1 0 1 3 5
21 Logo Galatasaray Galatasaray 3 2 -3 1 0 1 2 5
22 Logo Atalanta Atalanta 3 2 -3 1 0 1 2 5
23 Logo Juventus Juventus 2 2 0 0 2 0 6 6
24 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 2 0 0 2 0 4 4
25 Logo Leverkusen Leverkusen 2 2 0 0 2 0 3 3
26 Logo Villarreal Villarreal 1 2 -1 0 1 1 2 3
27 Logo PSV PSV 1 2 -2 0 1 1 2 4
28 Logo Copenhague Copenhague 1 2 -2 0 1 1 2 4
29 Logo Olympiakos Olympiakos 1 2 -2 0 1 1 0 2
30 Logo Monaco Monaco 1 2 -3 0 1 1 3 6
31 Logo Slavia Slavia 1 2 -3 0 1 1 2 5
32 Logo Pafos Pafos 1 2 -4 0 1 1 1 5
33 Logo Benfica Benfica 0 2 -2 0 0 2 2 4
34 Logo Bilbao Bilbao 0 2 -5 0 0 2 1 6
35 Logo Ajax Ajax 0 2 -6 0 0 2 0 6
36 Logo Kaïrat Kaïrat 0 2 -8 0 0 2 1 9
Voir le classement complet

À ses côtés, notre choix s’est porté sur Arthur Vermeeren, titulaire pour la première fois avec l’OM. Une victoire 4-0 en C1, ça ne se vit pas tous les jours dans la cité phocéenne, et il nous paraissait judicieux de mettre à l’honneur la démonstration du milieu marseillais. Plus par bon sens que par chauvinisme, évidemment. Le Belge a récupéré 6 ballons, et son pressing est à l’origine des deux premiers buts de son équipe. C’est lui qui est encore à l’élaboration sur le quatrième. Un cran plus haut, la présence d’Antoine Griezmann fait sens. Au four et au moulin, le champion du monde 2018 a inscrit son 200e but sous les couleurs de l’Atlético, a été passeur décisif pour Alvarez, avant de se voir refuser un autre but.

La suite après cette publicité

Pour notre trio offensif, difficile de trancher, tant les attaquants ont brillé cette semaine. Mais Victor Osimhen avait plus d’un argument dans la manche suite à sa performance XXL contre Liverpool. Élu homme du match, il a été l’unique buteur de la rencontre et a permis à son club de s’offrir un exploit historique. Mention spéciale à Erling Haaland et Harry Kane également. Au bon temps, les bons souvenirs : il fallait faire de la place à Kylian Mbappé après son triplé face au Kairat Almaty. L’international tricolore est donc notre ailier droit, même si Michael Olise, ébouriffant face à Pafos (1 but, 2 passes décisives), ou Nicolas Pépé, encore bluffant contre la Juventus, faisaient figure de prétendants. Pour terminer, Igor Paixão sera chargé d’animer Osimhen dans son couloir gauche. Le Brésilien s’est offert son premier match référence avec l’OM face à l’Ajax, contribuant activement au succès des siens avec un doublé et une passe décisive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Kylian Mbappé
Victor Osimhen
Victor Luiz Paixão da Silva

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Victor Osimhen Victor Osimhen
Victor Luiz Paixão da Silva Victor Luiz Paixão da Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier