Ligue des Champions : l’équipe type de la 2ème journée

62 buts en 18 matchs. Autant dire que cette deuxième journée de Ligue des Champions était celle des attaquants. D’un point de vue collectif, on nous excusera notre chauvinisme, mais les clubs français ont fait honneur à la Ligue 1 : le PSG a retourné le Barça hors de ses bases avec une équipe bis (1-2), l’OM a corrigé l’Ajax dans les grandes largeurs (4-0) dans un Vélodrome bouillonnant, quand l’AS Monaco est allée gratter un point capital face à Manchester City à domicile (2-2). Parmi les autres exploits de cette semaine, comment ne pas citer celui de Galatasaray, tombeur de Liverpool au caractère (1-0).

Portés par leur solidarité et leur caractère, les Turcs ont également pu s’appuyer sur des individualités au rendez-vous, à l’image de leur gardien Ugurcan Cakir, auteur de quatre arrêts. Le portier de 29 ans est le titulaire de notre équipe type cette semaine. Dans les couloirs, les présences d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes ne souffrent d’aucune contestation possible. Tous les deux passeurs décisifs, les latéraux parisiens ont rappelé, s’il en était besoin, qu’ils étaient les meilleurs au monde à leur poste aujourd’hui. Dans l’axe, William Saliba mérite sa place après une nouvelle performance consistante face à l’Olympiakos (2-0), à peine 48 heures après sa prolongation.

6 joueurs de Ligue 1

Eric Dier, buteur sur penalty face à Manchester City (2-2) et auteur d’une prestation très solide, est notre deuxième défenseur central. L’Anglais a offert aux attaquants citizens un véritable défi physique, et il a remporté l’intégralité de ses duels (3/3). Au milieu de terrain, comment ne pas mettre en avant la prestation de son coéquipier et buteur Jordan Teze. Reconduit au milieu de terrain suite aux nombreux forfaits, le Néerlandais a sonné la révolte en égalisant d’une frappe monstrueuse sous la barre. Mais son importance ne s’est pas limitée à son but : il a été fondamental par ses orientations (92% de passes réussies), ses compensations, et par sa faculté à dicter le tempo.

À ses côtés, notre choix s’est porté sur Arthur Vermeeren, titulaire pour la première fois avec l’OM. Une victoire 4-0 en C1, ça ne se vit pas tous les jours dans la cité phocéenne, et il nous paraissait judicieux de mettre à l’honneur la démonstration du milieu marseillais. Plus par bon sens que par chauvinisme, évidemment. Le Belge a récupéré 6 ballons, et son pressing est à l’origine des deux premiers buts de son équipe. C’est lui qui est encore à l’élaboration sur le quatrième. Un cran plus haut, la présence d’Antoine Griezmann fait sens. Au four et au moulin, le champion du monde 2018 a inscrit son 200e but sous les couleurs de l’Atlético, a été passeur décisif pour Alvarez, avant de se voir refuser un autre but.

Pour notre trio offensif, difficile de trancher, tant les attaquants ont brillé cette semaine. Mais Victor Osimhen avait plus d’un argument dans la manche suite à sa performance XXL contre Liverpool. Élu homme du match, il a été l’unique buteur de la rencontre et a permis à son club de s’offrir un exploit historique. Mention spéciale à Erling Haaland et Harry Kane également. Au bon temps, les bons souvenirs : il fallait faire de la place à Kylian Mbappé après son triplé face au Kairat Almaty. L’international tricolore est donc notre ailier droit, même si Michael Olise, ébouriffant face à Pafos (1 but, 2 passes décisives), ou Nicolas Pépé, encore bluffant contre la Juventus, faisaient figure de prétendants. Pour terminer, Igor Paixão sera chargé d’animer Osimhen dans son couloir gauche. Le Brésilien s’est offert son premier match référence avec l’OM face à l’Ajax, contribuant activement au succès des siens avec un doublé et une passe décisive.