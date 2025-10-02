Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec Jean-Philippe Mateta et le retour de Camavinga !

J-253 avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la dernière de l’ère Deschamps (11 juin au 19 juillet aux États-Unis, le Canada et le Mexique). Pour être de la partie, les Bleus devront terminer premiers de leur groupe de qualification, ou alors s’imposer en barrages, ce que le sélectionneur tricolore aimerait sûrement s’éviter. Pour le moment, le parcours de ses hommes est maîtrisé, avec deux victoires en autant de rencontres.

La suite après cette publicité

Il faudra renouveler ça face à l’Azerbaïdjan mercredi prochain au Parc des Princes, puis trois jours plus tard lors d’un déplacement poil à gratter en Islande. En vue de ces deux rencontres, Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de joueurs retenus. Sans grande surprise, Ousmane Dembélé, touché à la cuisse droite, Désiré Doué, victime d’un coup au mollet, ou encore Rayan Cherki, tout juste de retour, ne sont pas convoqués.

Deschamps ne convoque pas Thauvin

Dans les buts, Mike Maignan sera épaulé par Lucas Chevalier et Brice Samba. On notera en défense le retour de William Saliba, forfait lors du dernier rassemblement. Le défenseur d’Arsenal sera accompagné par Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Pas de surprise à droite, où Jules Koundé et Malo Gusto partent avec de l’avance sur Jonathan Clauss. Lucas Digne et Theo Hernandez sont logiquement reconduits de l’autre côté.

La suite après cette publicité

En l’absence d’Aurélien Tchouameni, suspendu deux matches suite à son rouge contre l’Islande le mois dernier, Didier Deschamps a décidé de convoquer Eduardo Camavinga pour épauler Adrien Rabiot et Manu Koné. À peine revenu de blessure, le joueur du Real Madrid n’a plus rejoué avec les Bleus depuis le mois de mars 2025. Devant, Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola sont là, tout comme Hugo Ekitike, malgré un pépin physique avec Liverpool. Auteur de bons débuts avec l’AC Milan, Christopher Nkunku est là, tout comme Maghnes Akliouche pourtant loin d’être en forme avec Monaco. Enfin, la surprise est la première convocation de Jean-Philippe Mateta. Auteur de bons Jeux Olympiques avec les Bleuets (5 buts en 6 matches), le joueur de Crystal Palace a été récompensé à 28 ans.

La liste complète :

Gardiens: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Roma), Khéphren Thuram (Juventus Turin), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich)

La suite après cette publicité

Attaquants: Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Maghnes Akliouche (Monaco), Kingsley Coman (Al-Nassr), Hugo Ekitike (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Christopher Nkunku (AC Milan)