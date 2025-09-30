Équipe de France : Youssouf Fofana symbole du bon début de saison de l’AC Milan

L’AC Milan version Massimiliano Allegri impressionne sur ce début de saison, et c’est peu de le dire. Leader de Serie A depuis dimanche soir et tombeur du Napoli d’Antonio Conte qui était toujours invaincu depuis des mois, le club lombard s’appuie sur une ossature solide et un collectif soudé, à quelques jours d’affronter la Juventus en championnat. Si certains joueurs captent la lumière avec leurs statistiques flamboyantes et leur statut doré comme Christian Pulisic notamment, d’autres œuvrent dans l’ombre pour donner à cette équipe son équilibre. C’est le cas de Youssouf Fofana, titulaire indiscutable et joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison. Avec déjà un but et deux passes décisives, le milieu français démontre qu’il sait également peser offensivement, mais c’est surtout par son abattage et son intelligence de placement que le natif du 19ème arrondissement de Paris fait la différence.

La suite après cette publicité

En effet, sa régularité enchaînée semaine après semaine donne à l’AC Milan une stabilité rare au milieu, socle sur lequel Allegri construit ses succès, articulés autour de son 3-5-2 à plat qu’il exploitait déjà à la Juventus. Malgré un mercato mouvementé dans les sens, l’entraîneur italien n’avait pas oublié de donner plusieurs objectifs aux cadres déjà présents tels que Youssouf Fofana : « ils devront marquer au moins 15 buts à eux deux, c’est un objectif que je leur ai fixé et auquel je tiens », a lancé Massimiliano Allegri en début de saison à Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek. Dans l’entrejeu milanais, Fofana forme un trio deluxe avec Adrien Rabiot et Luka Modrić. Les deux stars brillent souvent par leur aura et leur vista, mais s’appuient sur l’activité incessante de l’ancien Monégasque pour prendre l’initiative dans le jeu. Ce statut grandissant, Fofana ne l’a pas reçue par défaut.

La suite après cette publicité

Le milieu parfait aux côtés de Rabiot-Modric

Cet été, Milan a pourtant investi lourdement sur Samuele Ricci (23 M€), censé devenir le nouveau patron du milieu. Mais l’ancien Monégasque a su éclipser la recrue italienne grâce à des performances constantes et convaincantes. Il a également profité de la grave blessure d’Ardon Jashari (36 M€), qui devait lui aussi se battre pour une place dans l’axe milanais. Cette double circonstance a permis à Fofana de s’imposer définitivement et de confirmer qu’il était prêt à franchir un cap dans sa carrière : «Maintenant, je dois marquer ces 10 buts, je travaille chaque semaine pour atteindre cet objectif, j’espère réussir cet objectif très bientôt. Je suis à l’aise où que le coach me place (rires, ndlr). Blague à part, je préfère jouer plus bas, mais avec la capacité d’attaquer. Maintenant, je suis un peu plus haut en début de match, mais je dois travailler à être plus prêt à recevoir chaque ballon dans les 25 derniers mètres pour faire la différence. Je ne sais pas encore, ce n’est que mon deuxième but et je veux en mettre dix d’ici à la fin de la saison. J’espère que je pourrais en marquer encore beaucoup, car le coach nous en a demandé plus, à Loftus et moi. Nous sommes une bonne équipe, et nous espérons que Loftus et moi atteindrons les buts demandés par Allegri au plus vite», avait affirmé l’ancien milieu de l’AS Monaco.

Malgré une saison dernière milanaise compliquée conclue loin des places européennes et marquée par plusieurs changements d’entraîneur, le numéro 19 des Rossoneri avait terminé meilleur passeur du club avec neuf offrandes. Un signe que son apport est durable et s’inscrit dans la continuité. À neuf mois de la Coupe du Monde, Youssouf Fofana pourrait bien être l’une des surprises de la prochaine liste de Didier Deschamps, attendue jeudi, pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande. Le sélectionneur français suit attentivement la progression du milieu milanais. Dans un contexte où plusieurs cadres des Bleus sont absents, l’ancien Monégasque a une carte majeure à jouer pour convaincre le staff tricolore. Et ce sont les autres qui en parlent le mieux : «Je connais bien Mike, on se connaît bien. On a grandi au centre de formation du PSG, notamment avec Nkunku. On se connaît aussi bien avec Youssouf (Fofana, ndlr), qui joue souvent en équipe nationale. On a une bonne relation, on a discuté. Mike nous a parlé de Milan, une grande famille. C’est important pour nous, les joueurs, de nous sentir comme à la maison», avait déclaré son compatriote et coéquipier Adrien Rabiot, au début du mois de septembre. À l’image de la belle dynamique de Milan, Youssouf Fofana est en pleine ascension. Discret dans la lumière, mais essentiel dans l’ombre, il est l’un des artisans majeurs de la renaissance des Rossoneri et pourrait bientôt en être récompensé sur la scène internationale.