Le sprint et le piqué subtil de Mbappé pour faire le break face à Almaty

Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace au Kazakhstan pour affronter le Kairat Almaty. Malmené, le club merengue a fini par ouvrir le score sur un penalty de Kylian Mbappé (25e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, le Bondynois va réussir à faire le break. Sur une longue passe de Thibaut Courtois, le Français a pris son adversaire de vitesse pour foncer au but et battre le portier adverse d’un petit piqué astucieux (52e). Un doublé qui lui permet d’inscrire son quatrième but en deux matches.