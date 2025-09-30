Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le sprint et le piqué subtil de Mbappé pour faire le break face à Almaty

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé en action avec le Real. @Maxppp
Kaïrat 0-5 Real Madrid

Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace au Kazakhstan pour affronter le Kairat Almaty. Malmené, le club merengue a fini par ouvrir le score sur un penalty de Kylian Mbappé (25e).

CANAL+ Foot
ET DE DEUX POUR KYLIAN MBAPPÉ ✌️

Le numéro 10 du Real Madrid s'offre un doublé avec la manière sur ce petit piqué 😮‍💨

#KAIRMA | #UCL
Voir sur X

Au retour des vestiaires, le Bondynois va réussir à faire le break. Sur une longue passe de Thibaut Courtois, le Français a pris son adversaire de vitesse pour foncer au but et battre le portier adverse d’un petit piqué astucieux (52e). Un doublé qui lui permet d’inscrire son quatrième but en deux matches.

Pub. le - MAJ le
