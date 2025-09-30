Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Arthur Vermeeren réagit à sa première titularisation

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arthur Vermeeren lors d'un match avec Antwerp @Maxppp
Marseille 4-0 Ajax

C’était l’une des surprises au coup d’envoi du match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille. Arrivé sur la Canebière cet été, Arthur Vermeeren a été titularisé pour la première fois par Roberto De Zerbi. Un choix validé par le Belge, auteur d’une bonne performance contre les Lanciers (4-0). Et ce dernier était ravi à l’issue du match.

« Je me suis senti très bien. Le match était aussi très bien, avec l’ambiance au Vélodrome. On est très content avec la victoire. C’est encore très tôt, mais on prend les matches un par un, on tente de gagner tous les matches. Ça s’est très bien passé (pour lui). Une victoire pour ma première titularisation », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

