OM : la réaction à chaud d’Igor Paixão

L’Olympique de Marseille a enfin lancé sa campagne de Ligue des Champions. À domicile, les Phocéens ont atomisé l’Ajax Amsterdam (4-0). Une performance XXL marquée par le doublé d’Igor Paixão, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. À l’issue du match, le Brésilien ne cachait d’ailleurs pas sa joie.

« Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j’ai pu marquer ces deux buts. Cette équipe est extrêmement qualifiée, on a donné un grand spectacle aujourd’hui. Ma famille était ici, c’était incroyable de voir le Vélodrome comme ça. Mon père était là. Ce match est extrêmement gratifiant, ça donne de la confiance pour l’équipe et cet entraineur qui nous soutient et nous emmène plus loin. C’est un championnat très difficile, mais l’équipe est prête pour aller très loin », a-t-il confié au micro de Canal+.