Un banc s’offre à Jürgen Klopp
Hier, Al-Ittihad a annoncé la fin de sa collaboration avec Laurent Blanc ainsi que son staff. L’écurie de Saudi Pro League, qui a nié toute intervention de Karim Benzema dans cette décision, est en quête d’un nouveau coach. Selon Arriyadiyah, Al-Ittihad a jeté son dévolu sur Jürgen Klopp.
Sans banc depuis son départ de Liverpool, l’Allemand occupe actuellement le poste de responsable du football au sein du groupe Red Bull. Pourtant, les Saoudiens font de lui une cible prioritaire. Arriyadiyah et Al-Riyadh ajoutent que d’autres entraîneurs sont suivis, dont Xavi, Unai Emery, Luciani Spaletti et Sérgio Conceição.
