Le porte-parole d’Al-Ittihad dément un prétendu rôle de Benzema dans l’éviction de Laurent Blanc

La défaite d’Al-Ittihad (0-2) face à Al-Nassr ce vendredi en Saudi Pro League a marqué la fin du mandat de Laurent Blanc. Nommé à la tête de l’équipe le 13 juillet 2024, le coach français a été remercié à la suite de ce résultat décevant. «Le conseil d’administration du club exprime ses sincères remerciements pour les efforts fournis durant la période écoulée et souhaite plein succès à Laurent Blanc et à son staff dans leurs projets futurs», indiquait, à ce titre, le communiqué de la formation saoudienne. Quelques heures plus tard, une rumeur s’est alors répandue.

La suite après cette publicité

Ariyadhiah affirmait ainsi que la décision de licencier Laurent Blanc avait été prise après une réunion d’urgence entre la direction d’Al Ittihad et Karim Benzema. Une information finalement démentie par le porte-parole d’Al-Ittihad. «Nous confirmons que ce qui a été publié sur l’ingérence dans la décision de limoger l’entraîneur Laurent Blanc est inexact. Les décisions administratives et techniques du club sont prises par le Conseil d’Administration de manière à servir uniquement les intérêts de l’équipe». Voilà qui est dit !