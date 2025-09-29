Nice : des ultras niçois vont boycotter le choc contre Monaco

La Populaire Sud, principal groupe de supporters de l’OGC Nice, a annoncé qu’elle boycotterait le déplacement à Monaco dimanche pour le derby azuréen. Une première qui intervient dans un contexte tendu autour des Aiglons. Les supporters dénoncent une nouvelle atteinte à leurs droits, pointant notamment la réduction du quota de places visiteurs au stade Louis-II (1 000 billets contre 1 800 habituellement), conséquence des travaux réduisant la capacité de l’enceinte.

« Stade en travaux, on le sait, mais dans lequel nous ne sommes pas les bienvenus, et on nous le montre une fois de plus ». Le groupe niçois appelle ses membres à ne pas utiliser les billets alloués et invoque aussi le mauvais début de saison du club (deux victoires en neuf matches toutes compétitions confondues) pour justifier ce boycott. Cette décision survient alors que la Populaire Sud a été récemment pointée du doigt pour des chants homophobes ayant entraîné l’interruption du match contre le Paris FC dimanche.