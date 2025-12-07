Ligue 1 : Nice s’enfonce dans le marasme et s’incline encore à l’Allianz Riviera contre Angers

Le match d’après. Avec six défaites de rang, dont quatre en Championnat, et une véritable rupture avec les supporters depuis la semaine passée, le club traverse une crise profonde, marquée par les arrêts de travail de Boga et Moffi. Classés 11e, à seulement six points de la zone rouge, les Aiglons devaient impérativement s’imposer contre le SCO d’Angers dans une Allianz Riviera très creuse. Juste derrière au classement, Angers, 12e, souhaitait en profiter pour faire tomber les Niçois et poursuivre sa remontée vers la première moitié de tableau.

C’est d’ailleurs le SCO d’Angers qui a rapidement dicté le jeu, en s’offrant une première occasion franche où Cherif était tout proche de reprendre un centre de Belkhdim (2e). En manque de solution dans le jeu, les Aiglons ont évolué dans une ambiance bien particulière dans leur enceinte, marquée par des sifflements et des "olé !" sur les passes adverses. Diouf sauvait les siens en repoussant des deux mains une frappe puissante de Chérif (29e), mais ne pouvait rien sur la belle action collective angevine dans sa surface, conclue par Belkhdim (1-0, 33e).

L’OGC Nice était dépassé

Un but logiquement concédé puisque Nice multipliait les erreurs techniques et les pertes de balles dans son camp. De son côté, le SCO d’Angers en profitait pour montrer un jeu séduisant. Pour ne rien arranger après la pause, Louchet était expulsé pour une semelle trop haute sur Ekomié (52e). Un cauchemar qui n’en finissait plus, alors que Diouf était encore décisif pour éviter à Nice de sombrer (56e). Et sur une rare action niçoise emmenée par Ndombele après un mauvais renvoi angevin, Janssen manquait sa frappe et se frottait à un Koffi décisif (79e).

De quoi redonner de l’espoir au GYM, dans un temps fort lors des dernières minutes. Ndombélé, excentré à gauche, obligeait encore Koffi à sortir le grand jeu (81e). Mais les Noir et Blanc ont parfaitement tenu et s’imposent donc dans une rencontre bien particulière où ils ont réussi à montrer un bon visage et s’offrent ainsi une 11e place avant d’aller à Nantes. En revanche, la mauvaise passe continue pour l’OGC Nice, bloqué au 12e rang après maintenant cinq défaites consécutives. Le déplacement à Lens s’annonce déjà très compliqué.