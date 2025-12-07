PSG : le message piquant de la femme de Zabarnyi

Large vainqueur 5-0 du Stade Rennais ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a livré une grosse prestation. Deux joueurs manquaient notamment à l’appel. Lucas Chevalier blessé qui avait donc laissé sa place à sa doublure russe Matvey Safonov mais aussi le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi qui était malade. Un forfait qui a fait parler compte tenu de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et de l’implication du défenseur ukrainien dans le soutien de son pays.

Le coach parisien Luis Enrique a d’ailleurs balayé les rumeurs d’une absence liée à des raisons diplomatiques. Cependant, le contexte reste tendu entre les deux joueurs. Face aux rumeurs entourant l’absence d’Ilya Zabarnyi, son épouse Angelina s’est d’ailleurs fendue d’une sortie piquante sur son canal privé Telegram pour expliquer qu’il ne fallait pas chercher la "petite bête" sur ce forfait : «comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites.» Des propos qui n’ont pas forcément été appréciés en Russie vu le contexte entre les deux pays…