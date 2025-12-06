Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : Luis Enrique rembarre une journaliste après une question sur Illia Zabarnyi

Par Josué Cassé
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp
PSG 5-0 Rennes

Présent en conférence de presse après la victoire (5-0) du PSG contre Rennes, Luis Enrique a été interrogé sur l’absence d’Illia Zabarnyi, malade et non convoqué pour ce match de la 15e journée de Ligue 1. Questionné sur un possible forfait lié à la polémique avec Matvey Safonov, le technicien espagnol a perdu patience…

La suite après cette publicité

«C’est incroyable… A chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps. Rien du tout, il est juste malade. Il est malade tout simplement. Il était malade les deux derniers jours. Mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher une autre polémique tout le temps». Voilà qui est dit !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier