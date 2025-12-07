Menu Rechercher
Tanguy Ndombele a rejoué avec Nice

Par Allan Brevi
Nice 0-1 Angers

Tanguy Ndombele a retrouvé les pelouses avec l’OGC Nice pour la première fois depuis le mois de février, lors de la défaite des Aiglons contre Angers ce dimanche (0-1). Le milieu de terrain, longtemps absent à cause d’une pubalgie, est entré en jeu à la 77e minute et a directement montré son influence au cœur du jeu. Privé de compétition depuis la victoire face à Montpellier le 23 février, Ndombele avait repris l’entraînement collectif début octobre, enchaînant quelques matchs sur le banc avant d’enfin pouvoir fouler la pelouse.

Nissa🏴‍☠️é🏴‍☠️Basta
Tanguy ndombele prime is back.
Malgré une courte apparition d’un peu moins de 15 minutes, le joueur de 28 ans s’est distingué par sa technique et sa capacité à dynamiser le jeu des Niçois. Même si son niveau physique reste en deçà de ce qu’on connait de lui, sa présence représente un atout pour Nice, qui enchaîne sa 5e défaite consécutive en Ligue 1 et se retrouve à la 12e place du championnat.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Nice
Tanguy Ndombélé

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Tanguy Ndombélé Tanguy Ndombélé
