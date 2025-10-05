Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 7e journée
Monaco
0 - 0
9'
Nice
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+ 4
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 4 Monaco 13 12 Nice 8
Possession 53% Nice Monaco
Compositions Monaco 4-2-3-1 Nice 3-4-3
Analyse avant-match

Série en cours
N
D
V
D
V
D
N
D
D
V
Rencontres précédentes
44% 20 Victoires 22% 10 Nuls 33% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Ischio-jambiers Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Lamine Camara Lamine Camara Blessure à la cheville Vanderson Vanderson Blessure au genou George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Blessure à l'aine Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure musculaire Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Thilo Kehrer Thilo Kehrer Carton rouge
Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui Coup

Match Monaco - Nice en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 5 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Nice (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Nice.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Pierre Gaillouste quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7810
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 05 octobre 2025 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 4
Code ASM-OGCN
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+ 4.

Où voir le match Monaco Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Nice ?

AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Köhn, K. Ouattara, M. Salisu, E. Dier, K. Diatta, M. Coulibaly, J. Teze, Ansu Fati, T. Minamino, M. Akliouche, M. Biereth.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, M. Bard, M. Bombito, A. Mendy, A. Abdi, H. Boudaoui, C. Vanhoutte, J. Clauss, S. Diop, T. Moffi, M. Cho.

Qui arbitre le match Monaco Nice ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Nice ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 17:15.

Top commentaires

Zeo Arite 17:19 C'est pour ce match que des joueurs on été mis au repos dans le match d'europe de Nice , ils attendent d'affronter Monaco pour lancer leurs saison. On va voir si ça a servi à quelque chose... Répondre
Voir tous les commentaires (3)
Comparer les stats du match
