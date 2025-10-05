Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

AS Monaco - Nice : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Eric Dier @Maxppp
Monaco 0-0 Nice

Ce dimanche, c’est la suite de la 7e journée de la Ligue 1 2025/2026. l’AS Monaco reçoit ainsi l’OGC Nice pour un derby. À domicile, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Philipp Köhn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Eric Dier, Mohammed Salisu et Kassoum Ouattara. Jordan Teze et Mamadou Coulibaly composent l’entrejeu avec Takumi Minamino un cran plus haut. En pointe, Mika Biereth est soutenu par Maghnés Akliouche et Ansu Fati.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Aiglons s’articulent dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf dans les cages derrière Antoine Mendy, Moïse Bombito et Melvin Bard. Le milieu de terrain est assuré par Charles Vanhoutte et Hicham Boudaoui avec Jonathan Clauss et Ali Abdi dans des rôles de pistons. Devant, Terem Moffi est accompagné par Mohamed Ali-Cho et Sofiane Diop.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Diatta, Dier, Salisu, Ouattara - Teze, Coulibaly - Akliouche, Minamino, Fati - Biereth

La suite après cette publicité

OGC Nice : Diouf - Mendy, Bombito, Bard - Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Abdi - Cho, Moffi, Diop

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Nice

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier