AS Monaco - Nice : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la suite de la 7e journée de la Ligue 1 2025/2026. l’AS Monaco reçoit ainsi l’OGC Nice pour un derby. À domicile, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Philipp Köhn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Eric Dier, Mohammed Salisu et Kassoum Ouattara. Jordan Teze et Mamadou Coulibaly composent l’entrejeu avec Takumi Minamino un cran plus haut. En pointe, Mika Biereth est soutenu par Maghnés Akliouche et Ansu Fati.

De leur côté, les Aiglons s’articulent dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf dans les cages derrière Antoine Mendy, Moïse Bombito et Melvin Bard. Le milieu de terrain est assuré par Charles Vanhoutte et Hicham Boudaoui avec Jonathan Clauss et Ali Abdi dans des rôles de pistons. Devant, Terem Moffi est accompagné par Mohamed Ali-Cho et Sofiane Diop.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Diatta, Dier, Salisu, Ouattara - Teze, Coulibaly - Akliouche, Minamino, Fati - Biereth

OGC Nice : Diouf - Mendy, Bombito, Bard - Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Abdi - Cho, Moffi, Diop