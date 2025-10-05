Bundesliga
Bundesliga : Stuttgart intègre le top 4 après sa victoire contre Heidenheim
@Maxppp
Stuttgart enchaîne. Ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Bundesliga, le club allemand s’est offert un troisième succès consécutif en championnat face à Heidenheim (1-0).
La suite après cette publicité
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|18
|6
|+22
|6
|0
|0
|25
|3
|2
|Dortmund
|14
|6
|+8
|4
|2
|0
|12
|4
|3
|Leipzig
|13
|6
|0
|4
|1
|1
|8
|8
|4
|Stuttgart
|12
|6
|+2
|4
|0
|2
|8
|6
|5
|Leverkusen
|11
|6
|+4
|3
|2
|1
|12
|8
|6
|Cologne
|10
|6
|+2
|3
|1
|2
|11
|9
|7
|Francfort
|9
|6
|+1
|3
|0
|3
|17
|16
|8
|Hambourg
|8
|6
|-2
|2
|2
|2
|6
|8
|9
|Fribourg
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|9
|9
|10
|Sankt Pauli
|7
|6
|-1
|2
|1
|3
|8
|9
|11
|Hoffenheim
|7
|6
|-3
|2
|1
|3
|9
|12
|12
|Brême
|7
|6
|-5
|2
|1
|3
|9
|14
|13
|Union Berlin
|7
|6
|-5
|2
|1
|3
|8
|13
|14
|Augsbourg
|6
|6
|-2
|2
|0
|4
|11
|13
|15
|Wolfsbourg
|5
|6
|-2
|1
|2
|3
|8
|10
|16
|Mayence
|4
|6
|-5
|1
|1
|4
|5
|10
|17
|Heidenheim
|3
|6
|-7
|1
|0
|5
|4
|11
|18
|M'gladbach
|2
|5
|-7
|0
|2
|3
|5
|12
L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Bilal El Khannouss, auteur de sa troisième réalisation avec son nouveau club (65e, 1-0). Grâce à ce succès, Stuttgart est 4e de Bundesliga. Heideinheim, qui jouait encore l’Europe la saison dernière, est 17e.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer