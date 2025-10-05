Bundesliga : Stuttgart intègre le top 4 après sa victoire contre Heidenheim

Stuttgart enchaîne. Ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Bundesliga, le club allemand s’est offert un troisième succès consécutif en championnat face à Heidenheim (1-0).

L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Bilal El Khannouss, auteur de sa troisième réalisation avec son nouveau club (65e, 1-0). Grâce à ce succès, Stuttgart est 4e de Bundesliga. Heideinheim, qui jouait encore l’Europe la saison dernière, est 17e.