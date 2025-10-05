Menu Rechercher
Bundesliga : Stuttgart intègre le top 4 après sa victoire contre Heidenheim

Par Jordan Pardon
Maximilian Mittelstädt @Maxppp
Stuttgart 1-0 Heidenheim

Stuttgart enchaîne. Ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Bundesliga, le club allemand s’est offert un troisième succès consécutif en championnat face à Heidenheim (1-0).

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 18 6 +22 6 0 0 25 3
2 Logo Dortmund Dortmund 14 6 +8 4 2 0 12 4
3 Logo Leipzig Leipzig 13 6 0 4 1 1 8 8
4 Logo Stuttgart Stuttgart 12 6 +2 4 0 2 8 6
5 Logo Leverkusen Leverkusen 11 6 +4 3 2 1 12 8
6 Logo Cologne Cologne 10 6 +2 3 1 2 11 9
7 Logo Francfort Francfort 9 6 +1 3 0 3 17 16
8 Logo Hambourg Hambourg 8 6 -2 2 2 2 6 8
9 Logo Fribourg Fribourg 7 5 0 2 1 2 9 9
10 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 6 -1 2 1 3 8 9
11 Logo Hoffenheim Hoffenheim 7 6 -3 2 1 3 9 12
12 Logo Brême Brême 7 6 -5 2 1 3 9 14
13 Logo Union Berlin Union Berlin 7 6 -5 2 1 3 8 13
14 Logo Augsbourg Augsbourg 6 6 -2 2 0 4 11 13
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 6 -2 1 2 3 8 10
16 Logo Mayence Mayence 4 6 -5 1 1 4 5 10
17 Logo Heidenheim Heidenheim 3 6 -7 1 0 5 4 11
18 Logo M'gladbach M'gladbach 2 5 -7 0 2 3 5 12
Voir le classement complet

L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Bilal El Khannouss, auteur de sa troisième réalisation avec son nouveau club (65e, 1-0). Grâce à ce succès, Stuttgart est 4e de Bundesliga. Heideinheim, qui jouait encore l’Europe la saison dernière, est 17e.

