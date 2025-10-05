Liga : le Séville FC inflige une défaite cinglante au FC Barcelone

Le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse du Sánchez-Pizjuán pour y affronter le Séville FC, ce dimanche 5 octobre, dans le cadre de la 8e journée de Liga. Une affiche toujours particulière entre deux clubs historiques du championnat espagnol. Pour cette rencontre, Hansi Flick devait composer avec de nombreuses absences : Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Gavi ou encore Joan Garcia. Flick alignait un 4-2-3-1 emmené par Robert Lewandowski en pointe, soutenu par Rashford, Dani Olmo et Ferran Torres. Pedri et Frenkie de Jong formaient le duo de l’entrejeu, tandis que la défense était composée de Koundé, Araújo, Cubarsí et Gerard Martin, avec Szczęsny dans les cages. En face, le Séville FC misait sur l’expérience d’Alexis Sánchez, ancien du Barça (2011-2014), titularisé en attaque, et de César Azpilicueta, présent en défense centrale aux côtés de Marcão. Le club andalou devait en revanche faire sans Tanguy Nianzou, forfait.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Barcelone 19 8 +13 6 1 1 22 9 5 Séville 13 8 +4 4 1 3 15 11

Le match a rapidement tourné à l’avantage du Séville FC, dominateur d’entrée face à un FC Barcelone totalement dépassé dans le premier quart d’heure. Sous pression constante, les hommes d’Hansi Flick ont peiné à sortir de leur camp, subissant les vagues andalouses. Après un premier contact litigieux dans la surface entre Araujo et Romero, le VAR est intervenu et le penalty a été accordé puis transformé avec sang-froid par Alexis Sánchez, qui a trompé Szczęsny d’un contre-pied parfait (1-0, 13e). Nerveux, les Catalans ont multiplié les approximations, à l’image de Gerard Martín averti pour une faute évitable (16e), tandis que Ferran Torres écopait lui aussi d’un carton jaune (21e). Côté Séville, Marcão a aussi pris un jaune pour un tacle jugé illicite (20e). Dani Olmo a bien tenté de réveiller les siens d’une frappe lointaine, mais sa tentative a finalement été contrée. En face, Séville a continué de pousser, Romero et Mendy butant tour à tour sur un Szczęsny décisif. Mais la domination andalouse a fini par payer : sur une nouvelle action rapide, Isaac Romero a fait le break d’un plat du pied imparable (2-0, 37e). De Jong a été averti, lui aussi, pour contestation (38e). Juste avant la pause, Marcus Rashford relance le Barça d’une superbe volée du gauche sous la barre, sur un centre précis de Pedri (2-1). Malgré la réduction du score, c’est un premier acte cauchemardesque pour le Barça, fébrile et sans réaction, encore touché par la défaite contre le PSG en Ligue des Champions.

Le penalty manqué de Lewandowski, tournant du match

La seconde période a débuté avec un double changement pour le Barça, Baldé et Eric García remplaçant Gerard Martín et Araújo, signe de la volonté d’Hansi Flick de relancer une défense en difficulté. D’entrée, les Catalans ont affiché un meilleur visage, prenant le contrôle du ballon et poussant plus haut. Lewandowski s’est montré dangereux d’entrée de jeu, avant que Pedri et Dani Olmo ne sollicitent le gardien sévillan Vlachodimos, auteur de deux parades décisives coup sur coup à la 65e. Malgré cette domination, le FC Barcelone s’est exposé en contre, Szczęsny devant encore s’employer pour maintenir les siens dans la partie. Les Andalous, bien en place, ont résisté grâce à un bloc compact et un pressing agressif, symbolisé par le gros travail d’Isaac Romero, remplacé ensuite par Akor Adams à la 61e.

L’espoir est pourtant revenu pour le Barça lorsqu’un penalty a été accordé après une faute de Januzaj sur Baldé, mais Lewandowski a manqué l’occasion d’égaliser en envoyant sa frappe à côté du cadre… Roony Bardghji, très actif depuis son entrée, a ensuite eu la balle du 2-2, mais a buté sur un Vlachodimos impeccable. Dans une fin de match tendue, Séville a su se montrer plus tranchant et a définitivement scellé la rencontre grâce à un but de José Ángel Carmona (3-1, 90e). Le Barça a même coulé en toute fin de rencontre après le but d’Adams (4-1, 96e). Un revers frustrant pour des Blaugranas fébriles et inefficaces, clairement orphelins de Lamine Yamal, dont la créativité a manqué dans les derniers mètres. Avec ce résultat, le FC Barcelone laisse filer des points précieux et voit le Real Madrid s’envoler seul en tête de la Liga avec 21 points. Les Catalans restent dauphins avec 19 unités, tandis que Séville réalise la belle opération en grimpant à la 4e place avec 13 points, juste derrière Villarreal.