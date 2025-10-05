Le FC Barcelone a pris une grosse décision avec Marcus Rashford

Les débuts de Marcus Rashford au FC Barcelone sont plutôt positifs. Arrivé dans un nouveau pays et dans un contexte totalement différent à ce qu’il a pu connaître jusqu’ici dans sa carrière, l’attaquant anglais réalise des premiers pas prometteurs, à l’image de son doublé qui a permis aux Catalans de l’emporter à Newcastle à la mi-septembre en Ligue des Champions (2-1). Il affiche des statistiques plutôt intéressantes de 2 buts et 4 passes décisives en 9 rencontres (6 titularisations) avec le Barça pour l’instant.

La suite après cette publicité

Les retours de la presse catalane quant à son intégration dans le vestiaire ou sur l’opinion d’Hansi Flick à son sujet sont d’ailleurs plus que positifs. Pour l’instant, c’est donc un pari en voie d’être réussi, et forcément, la question de son avenir se pose déjà. Prêté jusqu’en fin de saison par Manchester United, le Barça a la possibilité de se l’offrir définitivement pour un montant environnant les 30 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Décision prise

Comme l’indique Sport, la direction barcelonaise a plutôt l’intention de le conserver et de se l’offrir définitivement. Il fait l’unanimité, mais il y a un problème, et pas des moindres : 30 millions d’euros, c’est beaucoup d’argent pour le Barça. Le club est dans une situation financière difficile, connue de tous, et aurait du mal à s’aligner sur une telle somme. Le fair-play financier de la Liga n’aidant pas.

Les dirigeants du champion d’Espagne en titre vont donc négocier avec leurs homologues mancuniens pour pouvoir recruter Rashford à un prix inférieur à ces 30 millions d’euros. Le joueur est clairement partisan d’un transfert définitif et n’a aucune intention de revenir à Manchester ; il n’y aurait donc pas d’efforts à faire pour le convaincre. Affaire à suivre…