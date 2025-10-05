Menu Rechercher
Olympique Lyonnais - Toulouse: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Lyon Toulouse

La septième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche après-midi. L’Olympique Lyonnais accueille au Groupama Stadium Toulouse à 15h. Les Lyonnais s’organisent en 4-2-3-1 avec Greif aux cages. La défense est composée de Tagliafico, Niakhaté, Mata et Maitland-Niles. Au milieu de terrain, on retrouve Morton et Tessmann. L’attaque de l’OL va être animée par Fofana, Tolisso, Karabec, et Satriano seul en pointe.

Le TFC s’articule en 3-4-3 avec Restes aux buts. En défense, on retrouve Nicolaisen, Cresswell et McKenzie. Sauer, Kamanzi, Sidibé et Casseres composent l’entrejeu toulousain. Le trio Donnum, Gboho et Magri sera en attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais: Greif - Tagliafico, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles - Morton, Tessmann - Fofana, Tolisso, Karabec - Satriano

Toulouse: Restes - Nicolaisen, Cresswell, McKenzie - Sauer, Kamanzi, Sidibé, Casseres - Donnum, Magri, Gboho

