Liga : première défaite de la saison pour Elche

Fin de série pour Elche. Invaincu depuis le début de saison en Liga, le promu s’est incliné ce dimanche sur la pelouse d’Alavés à l’occasion de la 8e journée (3-1). L’expulsion de David Affengruber aura coûté cher aux joueurs d’Eder Sarabia (79e).

Carlos Vicente avait ouvert le score sur penalty trois minutes plus tôt, tandis que Toni Martinez a inscrit le but du break deux minutes plus tard sur un service d’Aleña. La réduction de l’écart d’André Silva s’est avérée insuffisante (90+3e) puisque Lucas Boyé a fait la décision dans la foulée (90+5e). Elche reste quand même 4e du classement. Alavés est 9e.