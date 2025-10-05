Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Liga : première défaite de la saison pour Elche

Par Jordan Pardon
1 min.
Elche vs Betis @Maxppp
Alavés 3-1 Elche

Fin de série pour Elche. Invaincu depuis le début de saison en Liga, le promu s’est incliné ce dimanche sur la pelouse d’Alavés à l’occasion de la 8e journée (3-1). L’expulsion de David Affengruber aura coûté cher aux joueurs d’Eder Sarabia (79e).

La suite après cette publicité

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 21 8 +10 7 0 1 19 9
2 Logo Barcelone Barcelone 19 8 +14 6 1 1 21 7
3 Logo Villarreal Villarreal 16 8 +6 5 1 2 14 8
4 Logo Séville Séville 13 8 +3 4 1 3 13 10
5 Logo Elche Elche 13 8 +2 3 4 1 11 9
6 Logo Bilbao Bilbao 13 8 0 4 1 3 9 9
7 Logo Atlético Atlético 12 7 +5 3 3 1 14 9
8 Logo Betis Betis 12 7 +4 3 3 1 11 7
9 Logo Espanyol Espanyol 12 7 +1 3 3 1 10 9
10 Logo Alavés Alavés 11 8 +1 3 2 3 9 8
11 Logo Getafe Getafe 11 8 -2 3 2 3 9 11
12 Logo Osasuna Osasuna 10 8 -1 3 1 4 7 8
13 Logo Levante Levante 8 8 -1 2 2 4 13 14
14 Logo Valence Valence 8 8 -4 2 2 4 10 14
15 Logo Oviedo Oviedo 6 8 -10 2 0 6 4 14
16 Logo Girona Girona 6 8 -12 1 3 4 5 17
17 Logo Vallecano Vallecano 5 7 -3 1 2 4 7 10
18 Logo Celta Vigo Celta Vigo 5 7 -3 0 5 2 6 9
19 Logo Real Sociedad Real Sociedad 5 7 -4 1 2 4 7 11
20 Logo Majorque Majorque 5 8 -6 1 2 5 7 13
Voir le classement complet

Carlos Vicente avait ouvert le score sur penalty trois minutes plus tôt, tandis que Toni Martinez a inscrit le but du break deux minutes plus tard sur un service d’Aleña. La réduction de l’écart d’André Silva s’est avérée insuffisante (90+3e) puisque Lucas Boyé a fait la décision dans la foulée (90+5e). Elche reste quand même 4e du classement. Alavés est 9e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Alavés

En savoir plus sur

Liga Liga
Alavés Logo Alavés
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier