Liga
Liga : première défaite de la saison pour Elche
1 min.
@Maxppp
Fin de série pour Elche. Invaincu depuis le début de saison en Liga, le promu s’est incliné ce dimanche sur la pelouse d’Alavés à l’occasion de la 8e journée (3-1). L’expulsion de David Affengruber aura coûté cher aux joueurs d’Eder Sarabia (79e).
La suite après cette publicité
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|21
|8
|+10
|7
|0
|1
|19
|9
|2
|Barcelone
|19
|8
|+14
|6
|1
|1
|21
|7
|3
|Villarreal
|16
|8
|+6
|5
|1
|2
|14
|8
|4
|Séville
|13
|8
|+3
|4
|1
|3
|13
|10
|5
|Elche
|13
|8
|+2
|3
|4
|1
|11
|9
|6
|Bilbao
|13
|8
|0
|4
|1
|3
|9
|9
|7
|Atlético
|12
|7
|+5
|3
|3
|1
|14
|9
|8
|Betis
|12
|7
|+4
|3
|3
|1
|11
|7
|9
|Espanyol
|12
|7
|+1
|3
|3
|1
|10
|9
|10
|Alavés
|11
|8
|+1
|3
|2
|3
|9
|8
|11
|Getafe
|11
|8
|-2
|3
|2
|3
|9
|11
|12
|Osasuna
|10
|8
|-1
|3
|1
|4
|7
|8
|13
|Levante
|8
|8
|-1
|2
|2
|4
|13
|14
|14
|Valence
|8
|8
|-4
|2
|2
|4
|10
|14
|15
|Oviedo
|6
|8
|-10
|2
|0
|6
|4
|14
|16
|Girona
|6
|8
|-12
|1
|3
|4
|5
|17
|17
|Vallecano
|5
|7
|-3
|1
|2
|4
|7
|10
|18
|Celta Vigo
|5
|7
|-3
|0
|5
|2
|6
|9
|19
|Real Sociedad
|5
|7
|-4
|1
|2
|4
|7
|11
|20
|Majorque
|5
|8
|-6
|1
|2
|5
|7
|13
Carlos Vicente avait ouvert le score sur penalty trois minutes plus tôt, tandis que Toni Martinez a inscrit le but du break deux minutes plus tard sur un service d’Aleña. La réduction de l’écart d’André Silva s’est avérée insuffisante (90+3e) puisque Lucas Boyé a fait la décision dans la foulée (90+5e). Elche reste quand même 4e du classement. Alavés est 9e.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer