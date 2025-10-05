Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé fait aussi bien que CR7 en Liga

Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp

Kylian Mbappé peut encore se féliciter d’imiter son idole Cristiano Ronaldo au Real Madrid. En scellant le score face à Villarreal à la 81e minute, validant la victoire des Merengues sur le score de 3-1, l’attaquant français a atteint la barre des 40 buts en Liga en 42 matchs disputés, soit aussi rapidement que CR7, qui avait également eu besoin de 42 rencontres pour y parvenir.

De quoi envisager une saison 2025-2026 encore plus prolifique pour Mbappé que la précédente. L’international tricolore affiche déjà 14 buts et 2 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il reste toutefois encore bien loin des 450 buts inscrits en 438 matchs par Cristiano Ronaldo sous la tunique madrilène.

