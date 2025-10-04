Liga : le Real Madrid se relance face à Villarreal mais perd Mbappé sur blessure

Il fallait se remettre la tête à l’endroit après la sortie de route face à l’Atlético de Madrid le week-end passé (5-2), et les Merengues ont su parfaitement le faire face à Villarreal ce samedi en Liga. Une victoire 3-1, qui leur permet d’aborder cette trêve internationale plus sereinement. Les joueurs de Xabi Alonso avait eu plusieurs situations pour se mettre à l’abri dès la première période, mais ils avaient fait preuve de trop de maladresse, ou étaient tombés sur un Arnau Tenas sur le qui-vive.

Très en jambe, Kylian Mbappé suscitait la crainte chez ses adversaires, constamment sur les talons au moment de défendre sur lui. C’est le Français qui trouvait Arda Güler, dont la frappe du gauche fuyait le cadre en début de rencontre (7e). Tchouameni pensait aussi ouvrir le score de la tête sur un centre de Vinicius (22e), mais ça flirtait avec le poteau. Puis Mbappé s’embarquait à nouveau dans un rush en solitaire. Il était finalement mis en échec par son ancien coéquipier Arnau Tenas (20e).

Mbappé buteur sur ses 9 derniers matchs… mais sorti sur blessure

Les faits confirmaient la théorie selon laquelle le Français retrouve ses pouvoirs lors des années de Coupe du Monde. C’était encore lui qui débordait pour trouver Mastantuono, dont le tir du gauche était sauvé par Veiga (22e). Deux situations coup sur coup, mais la plus grosse était à mettre au crédit d’Oluwaseyi. Trouvé dans la profondeur en contre, il laissait sur place Huijsen et Militao. Courtois réalisait un arrêt exceptionnel pour maintenir son équipe en vie (40e). En seconde période, les entrées de Georges Mikautadze et du meilleur joueur du mois d’août en Liga, Nicolas Pépé, coïncidaient finalement avec l’ouverture du score des Merengues. Trouvé par Mbappé dans une position excentrée, Vinicius Junior repiquait dans l’axe, éliminait son vis-à-vis et marquait avec l’aide d’un autre défenseur (47e).

Il s’offrait un doublé sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu, et que Mbappé avait pris le soin de lui laisser (69e). A peine trois minutes plus tard, Georges Mikautadze réduisait l’écart d’un tir puissant à l’entrée de la surface qui trompait Courtois (73e). Les visiteurs avaient des situations, mais ne les exploitaient pas toujours bien. Camavinga, lui, multipliait les interventions en pompier de service. Villarreal allait finalement courir à sa perte après l’expulsion de Mouriño, coupable d’un coup au visage de Vinicius, qui avait fait la différence sur l’aile gauche. La punition arrivait : Mbappé inscrivait le but du break sur un service parfait de Brahim en retrait (81e), confirmant sa forme insolente du moment : 13 buts sur ses 9 derniers matchs. Il sortait finalement, grimaçant, en toute fin de rencontre. En attendant d’en savoir un peu plus sur la blessure du Français, le Real Madrid est provisoirement leader de Liga (21 points). Le Barça pourrait reprendre la tête en cas de victoire contre Séville demain.