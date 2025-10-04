Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé sort sur blessure contre Villarreal
1 min.
@Maxppp
Lors de la 8e journée de Liga face à Villarreal, Kylian Mbappé a marqué à la 81e minute pour permettre au Real Madrid de mener 3-1. Mais deux petites minutes plus tard, l’attaquant français est resté au sol, visiblement touché, avant d’être remplacé par Rodrygo à la 83e. Il a reçu des soins sur la pelouse, laissant planer un doute…
🚨 Alerte blessure pour Kylian Mbappé !
🇫🇷🤕 Juste après son but, le Français s'écroule sur la pelouse et semble touché à la cheville...
🥶 Il est remplacé par Rodrygo et file directement aux vestiaires.
Après la blessure d’Ibrahima Konaté avec Liverpool contre Chelsea, cette alerte concernant KM10 inquiète à nouveau le staff de l’équipe de France. À l’approche des prochaines échéances, la sortie de Mbappé pourrait être un coup dur pour les Bleus, mais aussi pour le Real Madrid. Affaire à suivre.
