PSG : Luis Enrique réagit à la rétrogradation de Zaïre-Emery en EdF Espoirs

De nouveau absent de la liste de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery (19 ans) a cette fois été appelé en équipe de France Espoirs. C’est une sélection qu’il connaît bien (4 capes) pour en avoir même été le capitaine sous Thierry Henry lors de la préparation aux Jeux Olympiques. Il n’y est pas resté longtemps, et n’a d’ailleurs même pas participé à l’épreuve olympique de 2024, convoqué par les A pour participer à l’Euro.

La suite après cette publicité

Mais depuis ses 7 premières apparitions chez les Bleus (1 but), le Parisien est dans le creux de la vague. Il a perdu sa place dans le onze de Luis Enrique et affiche un état de forme irrégulier. Sa belle performance contre le Barça mercredi pourrait le relancer, tout comme son retour chez les Espoirs. « Si c’est une bonne chose ? Ce que je pense, c’est que ça dépend de la mentalité de chaque joueur. C’est très individuel», estime Luis Enrique en conférence de presse.