Menu Rechercher
Commenter 7
Euro U21

PSG : Luis Enrique réagit à la rétrogradation de Zaïre-Emery en EdF Espoirs

Par Maxime Barbaud
1 min.

De nouveau absent de la liste de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery (19 ans) a cette fois été appelé en équipe de France Espoirs. C’est une sélection qu’il connaît bien (4 capes) pour en avoir même été le capitaine sous Thierry Henry lors de la préparation aux Jeux Olympiques. Il n’y est pas resté longtemps, et n’a d’ailleurs même pas participé à l’épreuve olympique de 2024, convoqué par les A pour participer à l’Euro.

La suite après cette publicité

Mais depuis ses 7 premières apparitions chez les Bleus (1 but), le Parisien est dans le creux de la vague. Il a perdu sa place dans le onze de Luis Enrique et affiche un état de forme irrégulier. Sa belle performance contre le Barça mercredi pourrait le relancer, tout comme son retour chez les Espoirs. « Si c’est une bonne chose ? Ce que je pense, c’est que ça dépend de la mentalité de chaque joueur. C’est très individuel», estime Luis Enrique en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Euro U21
France U21
PSG
Luis Enrique
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Euro U21 Euro U21
France U21 Flag France
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier