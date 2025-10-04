Menu Rechercher
Real Madrid-Villarreal : les compositions officielles

Real Madrid 0-0 Villarreal

C’est le choc de la journée en Liga. Le Real Madrid reçoit Villarreal ce samedi à 21h pour le compte de la 8e journée, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la claque reçue le week-end dernier contre l’Atlético de Madrid (5-2) et la victoire en Europe cette semaine contre Kairat (0-5), les hommes de Xabi Alonso voudront se rassurer devant leur public et s’imposer en championnat avant la trêve. De son côté, le sous-marin jaune reste sur quatre matchs sans défaites consécutifs.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Mastantuono, Mbappé et Vinicius. Alors qu’une polémique a éclaté cette semaine sur son choix de poste, Federico Valverde sera bien latéral droit alors que Ceballos occupe le milieu avec Tchouaméni et Güler. Du côté de Villarreal, Nicolas Pepe, en feu depuis le début de la saison, débute sur le banc.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Güler, Tchouaméni, Ceballos - Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Villarreal : Tenas - Mourino, Marin, Veiga, Cardona - Buchanan, Partey, Gueye, Comesana - Moleiro, Oluwaseyi.

