0 - 0
12'
Liga 2025/2026 8e journée
Real Madrid
0 - 0
12'
Villarreal
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 19 3 Villarreal 17
Possession 82% Real Madrid Villarreal
Compositions Real Madrid 4-3-3 Villarreal 4-4-2
Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Tani Oluwaseyi 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
V
N
V
V
V
D
Rencontres précédentes
49% 21 Victoires 37% 16 Nuls 14% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au mollet Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Ayoze Pérez Ayoze Pérez Blessure à l'aine Pau Cabanes Pau Cabanes Lésion du ligament croisé antérieur du genou Juan Foyth Juan Foyth Blessure musculaire

Match Real Madrid - Villarreal en direct commenté

8e journée de Liga - samedi 4 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Villarreal (Liga, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Real Madrid et Villarreal. Ce match aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Villarreal.

On en parle

Arbitres

Guillermo Cuadra Fernández arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Alejandro Estévez Iglesias arbitre assistant
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Abraham Domínguez Cervantes quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 85454
  • Affluence moyenne : 60981
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 04 octobre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion beIN SPORTS 2
Code RMA-VIL
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Villarreal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Villarreal en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 octobre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Villarreal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Villarreal ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, F. Valverde, A. Güler, A. Tchouameni, Dani Ceballos, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.

Villarreal : de son côté, l'équipe dirigée par Marcelino évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Arnau Tenas, Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, S. Mouriño, P. Gueye, T. Partey, Santi Comesaña, T. Buchanan, Alberto Moleiro, T. Oluwaseyi.

Qui arbitre le match Real Madrid Villarreal ?

Guillermo Cuadra Fernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Villarreal ?

Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Villarreal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Comparer les stats du match
