Real Madrid : Xabi Alonso met les choses au clair sur le penalty de Vinicius Jr

Après sa défaite lors du derby madrilène, le Real Madrid s’est relancé samedi soir en s’imposant à domicile contre Villarreal (2-1). Un match au cours duquel Kylian Mbappé a inscrit un but, tandis que Vinicius s’est offert un doublé, en transformant notamment un penalty (69e) — alors même que l’attaquant français, tireur attitré pour cet exercice, se trouvait encore sur le terrain.

En conférence de presse, Xabi Alonso a laissé clair que l’ancien du PSG est bien le tireur numéro 1. «Ils ont décidé ce soir, mais le tireur de penalty est et restera Mbappé. C’est ce que nous voulons», a-t-il déclaré. La frappe du Brésilien manquait d’assurance, et le gardien adverse n’est pas passé loin de repousser le ballon.