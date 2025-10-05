Menu Rechercher
Serie A : l’Udinese et Cagliari dos à dos

Par Samuel Zemour
Les joueurs de l'Udinese @Maxppp
Udinese 1-1 Cagliari

Pas de vainqueur entre Cagliari et l’Udinese. Dans ce duel de milieu de tableau pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, Cagliari pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur le terrain des locaux grâce à Borrelli (1-0, 25e), mais a ensuite été rattrapé en début de seconde période avec l’égalisation de Kabasele (1-1, 58e).

Aucune des deux équipes n’est parvenue à l’emporter en fin de match, ce qui laisse Cagliari à la 10e place, avant d’affronter Bologne à l’issue de la trêve internationale. De son côté, l’Udinese est à une place en-dessous avant d’aller chez la Cremonense.

Serie A
Udinese
Cagliari

Serie A
Udinese
Cagliari
