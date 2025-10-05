EdF : Didier Deschamps voit Lucas Chevalier devenir numéro 1

À la veille du rassemblement de l’équipe de France pour les qualifications au Mondial 2026 face à l’Azerbaïdjan et à l’Islande, Didier Deschamps s’est exprimé sur la situation de Lucas Chevalier. Convoqué pour la cinquième fois consécutive mais toujours en attente de sa première sélection, le gardien du PSG voit son tour se rapprocher. À seulement 23 ans, il doit encore patienter derrière Mike Maignan, solide numéro un dans la hiérarchie des Bleus.

Interrogé dans Téléfoot ce dimanche, Deschamps s’est montré confiant pour l’avenir du jeune portier. « Lucas Chevalier a tout pour devenir numéro un en équipe de France un jour ? Si je l’ai appelé, bien évidemment. Aujourd’hui, c’est Mike (Maignan). Que Lucas (Chevalier) ait l’ambition, c’est normal. Il est venu je crois sur quatre rassemblements, il n’est pas encore international. Il le deviendra à un moment ou à un autre. Je ne me fais pas de souci pour Lucas, non », a déclaré le sélectionneur. C’est donc une question de temps pour Chevalier.