Didier Deschamps évoque un possible retour en Ligue 1 après les Bleus
À l’occasion du prochain rassemblement des Bleus pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, avec deux matchs à venir contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, Didier Deschamps a évoqué son avenir après l’équipe de France. Invité de Téléfoot ce dimanche matin, le sélectionneur tricolore s’est exprimé avec humour et ambiguïté sur la suite de sa carrière, notamment concernant un éventuel retour en Ligue 1.
@SaberDesfa a interrogé Didier Deschamps sur son avenir après les Bleus.
Interrogé dans le cadre du jeu "Oui / Non" mené par Saber Desfarges, Deschamps a répondu sans détour… ou presque. « Prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. Coacher en Ligue 1, c’est possible ? Je ne m’interdis rien. Des clubs m’ont-ils approché ? Non… », a-t-il lancé, non sans accompagner ce dernier mot d’une grimace laissant penser le contraire.
