Real Madrid : Xabi Alonso donne des nouvelles de Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Sorti sur blessure en fin de match face à Villarreal ce samedi soir (3-1), Kylian Mbappé a fait naître quelques craintes chez les supporters merengues. Mais a priori, rien de grave pour l’attaquant français, qui souffrirait d’une légère entorse à la cheville selon El Chiringuito. Xabi Alonso a, lui, indiqué qu’il s’agissait même d’une simple gêne.
«Mbappé a une gêne à la cheville, Mastantuono est en surcharge. On verra, on continuera à les surveiller. Ils jouent avec leurs sélections nationales maintenant», a confié le technicien espagnol aux médias du club. Selon la Cope, Kylian Mbappé rejoindra bien l’équipe de France pour ce rassemblement.
