Ligue 1

PSG : Luis Enrique encense Quentin Ndjantou

Depuis quelques matches, Quentin Ndjantou commence à montrer le bout de son nez avec le PSG. Dans le sillage de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, l’ailier gauche de 18 ans est le nouveau Titi qui grapille des minutes avec Luis Enrique. Profitant des nombreuses blessures qui touchent le secteur offensif des Parisiens, l’ailier gauche a joué contre Auxerre et est également entré en jeu face au FC Barcelone en Ligue des Champions mercredi. Une entrée qui a plu à Luis Enrique, qui a vanté le flegme de son jeune joueur lors de son entrée :

«Il y a une connexion réelle, vraie. C’est facile. On travaille tous ensemble. Quand les joueurs arrivent en A, ils peuvent performer dès le premier jour. Les jeunes sont très ouverts, très courageux. J’ai fait une blague il y a deux minutes sur Quentin Ndjantou. Contre le Barça, j’étais plus nerveux que lui (sourire) ! C’est surprenant, mais c’est joli de voir cette mentalité. J’aime ça.»

