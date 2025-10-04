OM : Amine Gouiri envoie un message à la concurrence et à ses détracteurs

L’Olympique de Marseille termine sa semaine parfaite. Après avoir étrillé l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont confirmé leur montée en puissance en s’imposant logiquement sur la pelouse du FC Metz (3-0). Une victoire maîtrisée, obtenue après une première période frustrante, où les occasions ont longtemps défilé sans réussite. Mais les Phocéens ont fini par trouver la faille grâce à Paixao, avant que la rentrée d’Amine Gouiri ne change définitivement la donne. Entré à la 64e minute, l’attaquant algérien a dynamité le match en signant un but et une passe décisive, offrant un succès limpide et un message fort à tout son environnement. Longtemps en difficulté depuis le début de la saison, Amine Gouiri avait cruellement besoin d’un déclic.

Toujours en quête de son premier but et de sa première passe sur ce début de saison, l’ancien Niçois semblait enfermé dans un rôle de joker sans réel impact. Cette fois, il a tout changé en un peu plus de vingt-cinq minutes. Avec une envie manifeste et une efficacité chirurgicale, Gouiri a transformé une entrée en jeu anodine en prestation majeure. Une passe millimétrée pour O’Riley sur le deuxième but marseillais (69e), puis une action d’école ponctuée par une frappe limpide pour le 3-0 (79e), ce qui porte le compteur de buteurs différents à onze depuis le début de saison de l’OM. Deux gestes simples, mais terriblement justes, qui ont rappelé à tous le talent d’un joueur souvent jugé à l’aune de ses promesses non tenues. Le tout à un moment de la saison om l’OM enchaîne de gros succès avec des joueurs offensifs au climax de leur forme.

La réponse de Gouiri au meilleur des moments

Statistiquement, sa performance frôle la perfection. En 26 minutes, Gouiri n’a perdu aucun ballon (5 passes réussies sur 5), a remporté deux de ses trois duels au sol et réussi deux dribbles sur trois tentés. Une efficacité rare, traduisant un joueur libéré, lucide et précis. Son but montre une capacité à convertir les opportunités avec sang-froid, tandis que sa vision du jeu sur la passe pour O’Riley confirme qu’il reste également un attaquant de création. Plus qu’un simple sursaut individuel, c’est une copie complète qui relance sa saison et redonne à De Zerbi une option offensive de poids. «L’équipe me satisfait beaucoup. C’est une équipe très forte. C’est le mérite de Benatia et LOngoria. Ils ont réussi à construire une équipe très forte. Je ne dois pas faire d’erreur, le moins possible. C’est la pression que j’ai. Quand tu as des joueurs forts, tu as beaucoup de matchs à jouer. On a perdu Medina quelques mois. Balerdi n’a pas commencé aujourd’hui car c’était un risque. Aubameyang va faire la trêve. Je dois faire attention», a expliqué De Zerbi. Car au-delà des chiffres, c’est l’attitude de Gouiri qui interpelle positivement, offrant une récompense parfaite. Il n’est jamais simple de sortir la tête de l’eau quand chaque coéquipier offensif carbure depuis plusieurs semaines.

Face à la justesse de Paixao, Aubameyang ou encore Greenwood, Gouiri a su montrer toute son importance :«Le classement d’aujourd’hui n’est pas déterminant. Les joueurs que j’entraîne, j’ai beaucoup d’affection pour eux. Cette année on est très fort. On a pris Pavard Aguerd Emerson, mais aussi Egan Riley, Weah qui est un joueur qui joue à tous les postes. Paixao fait de bons matchs en ce moment. Aubameyang est un grand champion. Et les deux milieux O’Riley et Vermereen sont des joueurs de qualité». Vif, concentré, appliqué dans le pressing, le joueur formé à l’OL a affiché un visage radicalement différent de ses dernières sorties. De Zerbi, qui l’avait volontairement laissé sur le banc pour provoquer une réaction, a vu son pari payer. L’attaquant de 25 ans a répondu sur le terrain, et de la plus belle des manières : en marquant, en servant, et en rappelant qu’il reste un joueur à fort potentiel dans un effectif où la concurrence fait rage. Ce but et cette passe ne suffisent peut-être pas à effacer un début de saison terne, mais ils marquent un tournant. Amine Gouiri a levé la tête, sorti du brouillard et, surtout, envoyé un message clair pour espérer retrouver sa place dans le onze marseillais.