BL : le Bayern écrase Francfort grâce à un doublé de Luis Díaz

Le Bayern Munich continue d’impressionner en ce début de saison, porté par un Harry Kane en très grande forme : déjà 18 buts toutes compétitions confondues. Pour la 6e journée de Bundesliga, les Bavarois se déplaçaient à Francfort et n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, s’imposant largement 3-0. Dès la 14e seconde, Luis Díaz ouvrait le score, avant qu’Harry Kane ne double la mise à la 27e minute, offrant au Bayern une avance confortable dès la première période.

La suite après cette publicité

Le match s’est poursuivi sur le même rythme, et Luis Díaz a conclu la rencontre en inscrivant son doublé à la 84e minute. Une performance parfaite pour l’équipe de Vincent Kompany, qui confirme sa position en tête du championnat, tandis que Francfort reste 6e. Avec cette victoire, le Bayern envoie un signal fort à ses concurrents et confirme sa forme stratosphérique du moment.