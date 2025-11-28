Bayern Munich : l’analyse étonnante de Kompany sur la bourde de Manuel Neuer

Manuel Neuer a été vivement critiqué en Allemagne après sa bourde face à Arsenal lors de la défaite (3-1) du Bayern à l’Emirates Stadium. Grossièrement fautif sur le troisième but, où il a manqué de stopper la contre-attaque de Gabriel Martinelli depuis la ligne médiane, le gardien bavarois a tenté de s’expliquer en zone mixte. Il a reconnu avoir pris des risques pour relancer le jeu, mais a souligné que la vitesse de Martinelli et un mauvais placement l’ont empêché d’intervenir correctement. Contrairement à la presse allemande, son entraîneur semble du même avis que lui.

La suite après cette publicité

En effet, présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany est revenu sur la grossière erreur de son portier, mais son analyse est assez lunaire : « de quelle erreur parlons-nous ? J’ai un avis différent à ce sujet : que doit faire un gardien de but, attendre qu’il se présente seul devant lui ? Ou sortir pour aider son coéquipier et anticiper la situation à mi-chemin ? Je suis un peu surpris par cette question, c’est la première fois que j’entends dire que cela aurait été une erreur. »