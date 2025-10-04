Ligue 1 : l’OM enfonce le FC Metz et prend la tête du classement

Pour clore une semaine parfaite après son succès en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille devait assurer sur la pelouse d’un FC Metz en position de lanterne rouge et seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir connu la victoire cette saison. Une occasion idéale pour prendre provisoirement la place de leader du Championnat et, pour l’occasion, Roberto De Zerbi décidait de faire confiance à Vaz en pointe de l’attaque, devant Paixao, Greenwood et Gomes.

Très dangereux d’entrée, les Phocéens ont rapidement mis le pied sur le ballon et ont eu deux occasions franches, manquées par Greenwood, puis Gomes (5e et 8e). Avant que Greenwood ne trouve le poteau droit de Fischer (30e). Bien aidé par les fautes techniques des Grenats, l’OM dominait les débats, mais se montrait encore trop maladroit devant le but. Il fallait donc faire mieux après la pause, où Paixao était tout proche d’ouvrir le score mais faisait face à une grosse parade de Fischer (48e).

L’OM monte en puissance

Et après un nouveau montant trouvé par Greenwood (50e), la délivrance est venue grâce à Paixao, qui voyait son tir être dévié par Sané dans le but pour ouvrir le score (1-0, 51e). Mais les Phocéens voulaient continuer et rapidement faire le break pour assurer la victoire, ce qui a été fait grâce à une belle reprise de O’Riley, servi par Gouiri, tout juste entré (2-0, 69e). Metz n’arrivait plus à rien, perdant sa solidité défensive de la première période et O’Riley était proche d’en profiter pour s’offrir un doublé (72e).

Avant un superbe but signé Gouiri, au terme d’une belle combinaison avec O’Riley (3-1, 79e). Après un moment d’interruption en raison des tensions dans les tribunes lorraines, l’OM s’est facilement imposé et prend provisoirement la tête du classement, à égalité de points avec le PSG et l’OL avant la trêve internationale. Un grand écart avec le FC Metz, qui ne parvient toujours pas à remporter le moindre match après sept journées et pointe logiquement à la dernière place avec seulement deux points.