Ligue 1

Ligue 1 : Nantes obtient le nul à Brest grâce à un grand Anthony Lopes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Anthony Lopes, à Nantes @Maxppp
Brest 0-0 Nantes

Ce samedi, la rencontre de 19 heures mettait aux prises le Stade Brestois et le FC Nantes. De retour après un début de saison délicat, les Ty-Zefs avaient à cœur de l’emporter pour enchaîner face aux Canaris. Finalement, au terme d’un match assez soporifique, aucune des deux équipes n’a su tirer son épingle du jeu. En première période, les hommes d’Eric Roy ont été dominateurs, mais se sont heurtés à un Anthony Lopes toujours performant.

Brest 0 Nantes 0 terminé Logo DAZN Logo Ligue 1+

En forme, le gardien portugais s’est interposé devant Ajorque (18e) avant de faire sa loi face à la tentative de Dina Ebimbe (38e). Au retour des vestiaires, Brest a encore poussé pour ouvrir le score, mais le manque de réalisme breton a été préjudiciable dans leur entreprise. En fin de rencontre, Anthony Lopes s’est encore déployé devant Ajorque pour assurer le point du nul à son équipe (90e). Avec ce nul, Nantes monte à la 14e place tandis que Brest stagne à la 10e position.

Pub. le - MAJ le
