Florent Mollet s’engage librement avec le FC Lausanne-Sport

Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Nantes en juin dernier, Florent Mollet s’est officiellement engagé ce samedi avec le FC Lausanne-Sport, actuel 11e de Super League suisse. Le milieu offensif de 33 ans, resté sans club pendant plus de trois mois, a paraphé un bail d’un an avec une saison supplémentaire en option. À l’essai depuis deux semaines, il a convaincu le staff lausannois par son sérieux et ses prestations, et portera désormais le numéro 91 selon le communiqué du club.

Passé par Dijon, Metz, Montpellier, Schalke et Nantes, Mollet découvre un nouveau championnat avec le club vaudois. S’il ne pourra pas être inscrit pour la Ligue Conférence avant 2026, il renforcera l’effectif en championnat aux côtés de plusieurs Français déjà présents : Kévin Mouanga, Morgan Poaty, Sékou Fofana, Hamza Abdallah, Brandon Soppy et Enzo Kana-Biyik. Il partagera également l’attaque avec le Canadien Theo Bair, prêté par l’AJ Auxerre.