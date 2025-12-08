Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le onzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. Après la trêve internationale, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et changement de leader puisque le buteur japonais Ayase Ueda prend enfin la tête.

La suite après cette publicité

Auteur de 18 buts en 15 matches, il réalise une saison folle avec le Feyenoord. Ce samedi, il s’est offert un quadruplé lors de la victoire 6-1 de son équipe contre le PEC Zwolle. La deuxième revient à Harry Kane. Le buteur anglais affiche de belles statistiques avec 17 buts en 13 matches. Il s’est adjugé un triplé d’ailleurs contre le VfB Stuttgart (5-0). Enfin, Kylian Mbappé grimpe sur le podium avec 16 réalisations en autant de rencontres. L’attaquant français a connu une semaine contrastée avec un magnifique doublé contre Bilbao (3-0) ce mercredi, mais il a été muet hier contre le Celta de Vigo (défaite 2-0).

Ferran Torres remonte

Petite chute pour Erling Haaland avec ses 15 buts en 15 matches. Le Norvégien conserve toutefois un joli rythme. Auteur d’un pion mardi contre Fulham (5-4), il n’a pas marqué samedi contre Sunderland (3-0). Cinquième, Ayoub El Kaabi remonte au classement avec 12 buts en 13 matches. Le Marocain reste sur un doublé ce samedi contre l’OFI Crète (3-0). Grosse opération aussi pour Ferran Torres. L’ailier catalan dispose de 11 réalisations en 15 rencontres avec quatre buts cette semaine. Il a marqué contre l’Atlético de Madrid (3-1) et a mis un triplé contre le Real Betis Balompié (5-3).

La suite après cette publicité

Buteur de Brentford, Igor Thiago connaît un petit coup d’arrêt. Le buteur brésilien n’a pas marqué lors des deux défaites contre Arsenal (2-0) et Tottenham (2-0) mais conserve les mêmes statistiques que son prédécesseur. Même son de cloche pour Paul Onuachu. Le buteur nigérian de Trabzonspor n’ayant pas marqué malgré le succès 2-1 de son équipe. Neuvième, le milieu offensif russe Aleksey Batrakov remonte dans ce classement avec 11 buts en 17 matches. Le joueur du Lokomotiv Moscou a marqué face à Sotchi (4-2). La dixième place revient à Vangelis Pavlidis avec ses 10 buts en 13 matches. Le buteur de Benfica n’a toutefois pas marqué vendredi dernier contre le Sporting CP.

Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Chris Bédia (Young Boys Berne), Guus Til (PSV Eindhoven), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) et Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 10 réalisations. Luis Suárez (Sporting CP), Clayton (Rio Ave), Elias Havel (Hartberg), Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Joaquín Panichelli (Strasbourg) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) suivent avec neuf buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens