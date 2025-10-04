Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 2

Ligue 2 : l’ASSE domine Montpellier grâce un doublé de Davitashvili

Par Allan Brevi
1 min.
Zuriko Davitashvili sous les couleurs des Verts. @Maxppp
Montpellier 0-2 ASSE

Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne se déplaçait à Montpellier ce samedi pour un choc entre deux anciens de Ligue 1. Le MHSC, dirigé par Zoumana Camara, alignait une attaque Savanier-Mendy, tandis que l’ASSE pouvait compter sur Stassin et Davitashvili. Le match démarrait sur les chapeaux de roues : Davitashvili a ouvert le score dès la 2e minute avant de signer un doublé à la 23e (0-2).

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo ASSE ASSE 20 9 +9 6 2 1 19 10
9 Logo Montpellier Montpellier 11 9 -2 3 2 4 8 10

En seconde période, Montpellier n’a pas réussi à revenir au score. Aucun but n’a été inscrit et le MHSC n’a pas confirmé sa victoire précédente contre Levallois (0-1). Les Verts, après leur défaite frustrante contre Guingamp (2-3), décrochent une victoire précieuse et se positionnent à la 2e place derrière Troyes, tandis que Montpellier stagne à la 9e place de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
Montpellier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier