Ligue 2 : l’ASSE domine Montpellier grâce un doublé de Davitashvili
Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne se déplaçait à Montpellier ce samedi pour un choc entre deux anciens de Ligue 1. Le MHSC, dirigé par Zoumana Camara, alignait une attaque Savanier-Mendy, tandis que l’ASSE pouvait compter sur Stassin et Davitashvili. Le match démarrait sur les chapeaux de roues : Davitashvili a ouvert le score dès la 2e minute avant de signer un doublé à la 23e (0-2).
Classement live
En seconde période, Montpellier n’a pas réussi à revenir au score. Aucun but n’a été inscrit et le MHSC n’a pas confirmé sa victoire précédente contre Levallois (0-1). Les Verts, après leur défaite frustrante contre Guingamp (2-3), décrochent une victoire précieuse et se positionnent à la 2e place derrière Troyes, tandis que Montpellier stagne à la 9e place de Ligue 2.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer