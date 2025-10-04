Nantes : Matthis Abline revient sur son été agité

Matthis Abline, l’attaquant de 22 ans du FC Nantes, ne cache rien de son été agité. Sollicité par plusieurs clubs européens cet été, il avait manifesté des envies de départ qui ont occupé son esprit tout au long de la trêve estivale. Pourtant, malgré ces sollicitations et les rumeurs qui ont alimenté le marché des transferts, le jeune international espoir a choisi de rester fidèle aux Canaris, sous contrat jusqu’en 2028. « La situation est très bien comme elle est aujourd’hui. Franchement, je suis très content d’être ici », confie-t-il d’après Ouest-France. Selon lui, cette période de tension a été une « charge mentale », mais elle lui a aussi permis de rester concentré sur son travail et de préparer sereinement la saison 2025-2026.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, Abline semble retrouver son élan, aligné dans l’axe, sa position préférée, et s’épanouissant dans un rôle qui lui permet de varier son jeu. Même si le compteur de buts reste pour l’instant bloqué, le Nantais affiche une confiance intacte : « Il ne me manque pas grand-chose pour retrouver le chemin des filets. Je sais que les buts vont venir. » Le message est donc clair : son été agité est derrière lui, et il est désormais pleinement focalisé sur la réussite collective et personnelle.