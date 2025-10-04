Menu Rechercher
Pau : élu joueur du début de saison, Daylam Meddah brille de mille feux

Par Josué Cassé
Daylam Meddah sous les couleurs de Pau. @Maxppp

Tombeur de Clermont (3-1), vendredi soir, lors de la 9e journée de Ligue 2, Pau poursuit son excellent début de saison. Co-leader avec Troyes, le club entraîné par Nicolas Usaï n’a, en effet, perdu qu’une petite rencontre depuis la reprise. Un match auquel n’a pas participé un certain Daylam Meddah. La donne est d’ailleurs simple : les Maynats n’ont jamais perdu lorsque le natif de Montivilliers était sur la pelouse. Auteur d’un but et d’une passe décisive en sept rencontres, le transfuge de Caen réalise un début d’exercice 2025-2026 fantastique.

Pau Football Club
𝗗𝗮𝘆𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗱𝗱𝗮𝗵 𝗲́𝗹𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 !

Les gagnants du concours ont été contactés par message 📩
Défenseur central de formation, le droitier d’1m87 évolue, aujourd’hui, dans un rôle de sentinelle. Une position qui lui va à merveille puisqu’il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. Une nouvelle fois impressionnant face aux Clermontois, le numéro 97 a d’ailleurs été élu joueur du début de saison de Pau. Un titre honorifique, qui vient récompenser les prouesses du joueur de 22 ans.

Ligue 2
Pau
Daylam Meddah

